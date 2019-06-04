Денис Казионов перешёл в «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Денисом Казионовым, информирует официальный сайт нижнекамской команды. 31-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



Прошедший чемпионат опытный нападающий начал в минском «Динамо». В составе «зубров» Казионов провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 8 (5+3) баллов при показателе полезности "-10" и 28 минутах штрафного времени. Форвард трижды оказывался в списке отказов, после чего перешёл в екатеринбургский «Автомобилист». В 25 матчах за команду Казионов отметился четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.



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