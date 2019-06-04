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«Флорида» сформировала тренерский штаб команды

«Флорида» сформировала тренерский штаб команды
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» окончательно сформировал тренерский штаб, информирует официальный сайт команды. Помогать новому главному тренеру Джоэлю Кенневиллю будут Майк Китчен, Эндрю Брунетт и бывший капитан команды Дерек Маккензи.

60-летний Кенневилль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году. Ранее именитый наставник также работал с «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».

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