Д. Хьюз: самым памятным был финал «Питтсбурга» — Кросби вернулся на вершину

Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился мнением о самых памятных для него финальных сериях розыгрыша Кубка Стэнли.



«Самые памятные это серии «Нэшвилла» против «Питтсбурга» и «Сан-Хосе» против «Питтсбурга», когда Сид Кросби возвращается на вершину после долгого периода неудач. Они два раза подряд брали Кубок. Это невероятно.



Мне нравится игра Пастрняка. Очень яркий хоккеист, играет интересно, с задором. За его игрой интересно наблюдать, он чрезвычайно техничен. Мне очень нравится смотреть за ним», — приводит слова Хьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Джек Хьюз — один из главных фаворитов грядущего драфта НХЛ. Его основным конкурентом является Каапо Какко, великолепно игравший на ЧМ-2019.

Байрэм: Хьюз и Какко — средние игроки. Очевидно, что я лучший на драфте