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Д. Хьюз: самым памятным был финал «Питтсбурга» — Кросби вернулся на вершину

Д. Хьюз: самым памятным был финал «Питтсбурга» — Кросби вернулся на вершину
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился мнением о самых памятных для него финальных сериях розыгрыша Кубка Стэнли.

«Самые памятные это серии «Нэшвилла» против «Питтсбурга» и «Сан-Хосе» против «Питтсбурга», когда Сид Кросби возвращается на вершину после долгого периода неудач. Они два раза подряд брали Кубок. Это невероятно.

Мне нравится игра Пастрняка. Очень яркий хоккеист, играет интересно, с задором. За его игрой интересно наблюдать, он чрезвычайно техничен. Мне очень нравится смотреть за ним», — приводит слова Хьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Джек Хьюз — один из главных фаворитов грядущего драфта НХЛ. Его основным конкурентом является Каапо Какко, великолепно игравший на ЧМ-2019.

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