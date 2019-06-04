Д. Хьюз: самым памятным был финал «Питтсбурга» — Кросби вернулся на вершину
Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился мнением о самых памятных для него финальных сериях розыгрыша Кубка Стэнли.
«Самые памятные это серии «Нэшвилла» против «Питтсбурга» и «Сан-Хосе» против «Питтсбурга», когда Сид Кросби возвращается на вершину после долгого периода неудач. Они два раза подряд брали Кубок. Это невероятно.
Мне нравится игра Пастрняка. Очень яркий хоккеист, играет интересно, с задором. За его игрой интересно наблюдать, он чрезвычайно техничен. Мне очень нравится смотреть за ним», — приводит слова Хьюза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Джек Хьюз — один из главных фаворитов грядущего драфта НХЛ. Его основным конкурентом является Каапо Какко, великолепно игравший на ЧМ-2019.
Байрэм: Хьюз и Какко — средние игроки. Очевидно, что я лучший на драфте
- 4 июня 2019
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