Головков — о видео с Кузнецовым: был в шоке, нужно фильтровать друзей

Президент хоккейного клуба «Витязь» Михаил Головков поделился мнением о скандале с Евгением Кузнецовым, который оказался на видео рядом с белым порошком.



«Сейчас такой век, что все хоккеисты-футболисты образованны, начитанны. Они имеют возможность выбирать, с кем им общаться, что и как делать. Не хочу комментировать ситуацию с Евгением. Когда это увидел, то был в шоке и не знал, что сказать. Но лига во всём грамотно разобралась. Просто надо фильтровать, с кем ты общаешься. Кто находится рядом с тобой. Понимать, кто настоящий друг. Хотя не бывает много друзей. Но есть товарищи, которые тебе искренне желают добра. А есть те, у которых совсем другие намерения.



Здорово, что Евгений выступил на опережение. «Ну был я там. Что поделаешь? Проверьте меня. Я чист».



Мы все поддерживаем Кузнецова. Хоккейная семья, вся Россия — на его стороне. Но ещё раз повторюсь: ребята, смотрите, кто рядом! Грамотно выбирайте товарищей и коллег, с кем можно посидеть и выпить пива. И сторонитесь тех, кто вас подставит, засветит в соцсетях», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится? Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.