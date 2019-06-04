Головков — о видео с Кузнецовым: был в шоке, нужно фильтровать друзей

Президент хоккейного клуба «Витязь» Михаил Головков поделился мнением о скандале с Евгением Кузнецовым, который оказался на видео рядом с белым порошком.
«Сейчас такой век, что все хоккеисты-футболисты образованны, начитанны. Они имеют возможность выбирать, с кем им общаться, что и как делать. Не хочу комментировать ситуацию с Евгением. Когда это увидел, то был в шоке и не знал, что сказать. Но лига во всём грамотно разобралась. Просто надо фильтровать, с кем ты общаешься. Кто находится рядом с тобой. Понимать, кто настоящий друг. Хотя не бывает много друзей. Но есть товарищи, которые тебе искренне желают добра. А есть те, у которых совсем другие намерения.
Здорово, что Евгений выступил на опережение. «Ну был я там. Что поделаешь? Проверьте меня. Я чист».
Мы все поддерживаем Кузнецова. Хоккейная семья, вся Россия — на его стороне. Но ещё раз повторюсь: ребята, смотрите, кто рядом! Грамотно выбирайте товарищей и коллег, с кем можно посидеть и выпить пива. И сторонитесь тех, кто вас подставит, засветит в соцсетях», — цитирует специалиста «Матч ТВ».
- 4 июня 2019
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