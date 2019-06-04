«Коламбус» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Вехвиляйненом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» подписал контракт с финским голкипером Вехви Вехвиляйнен, информирует официальный сайт команды. 22-летний вратарь поставил подпись под соглашением новичка сроком на два сезона.



Сезон-2018/19 Вехвиляйнен провёл в чемпионате Финляндии, защищая цвета «Кярпята». В регулярном чемпионате вратарь провёл 60 встреч, отражая 89,2% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 17 матчах, отражая 93,9% бросков.



Напомним, 1 июля основной вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский станет свободным агентом. На место основного вратаря в новом сезоне будут претендовать Юнас Корписало, Элвис Мерзликин и Вейни Вехвиляйнен, если «Коламбус» не подпишет летом новых голкиперов.