«Коламбус» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Вехвиляйненом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» подписал контракт с финским голкипером Вехви Вехвиляйнен, информирует официальный сайт команды. 22-летний вратарь поставил подпись под соглашением новичка сроком на два сезона.
Сезон-2018/19 Вехвиляйнен провёл в чемпионате Финляндии, защищая цвета «Кярпята». В регулярном чемпионате вратарь провёл 60 встреч, отражая 89,2% бросков. В плей-офф голкипер принял участие в 17 матчах, отражая 93,9% бросков.
Напомним, 1 июля основной вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский станет свободным агентом. На место основного вратаря в новом сезоне будут претендовать Юнас Корписало, Элвис Мерзликин и Вейни Вехвиляйнен, если «Коламбус» не подпишет летом новых голкиперов.
- 4 июня 2019
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