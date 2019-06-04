Дач: игроки НХЛ — большие и сильные, а хоккеисты на драфте ещё мальчишки

Нападающий Керби Дач, входящий в число фаворитов грядущего драфта НХЛ, поделился впечатлениями после наблюдения за тренировкой «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз».



«Все видишь в ином свете. Понимаешь, какие они большие и сильные. А мы всё ещё мальчишки. Нам надо расти, набирать массу, чтобы играть на таком уровне. Нужно понимать, с чем придется столкнуться до того, как это начнется», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Версия фаворитов драфта от TSN



1. Джек Хьюз

2. Каапо Какко

3. Боуэн Байрэм

4. Кирби Дач

5. Коул Кофилд

6. Дилан Козенс

7. Мэттью Болди

8. Тревор Зеграс

9. Алекс Теркотт

10. Филип Броберг.

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