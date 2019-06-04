ХК «Сочи» подписал пробный контракт с чемпионом ВХЛ Соколовым

Хоккейный клуб «Сочи» подписал пробный контракт с 28-летним нападающим, обладателем Кубка Петрова Константином Соколовым, информирует официальный сайт черноморской команды.
Форвард примет участие в тренировочном лагере сочинцев, который стартует в середине июля. Константин будет работать с командой и либо получит возможность подписать полноценный контракт, либо покинет состав южан.
В КХЛ Соколов играл за «Ак Барс», «Адмирал», «Амур», «Югру» и «Сибирь», проведя в общей сложности 135 матчей. В течение двух последних лет форвард защищал цвета «Сарыарки», а в сезоне-2018/19 вместе с командой завоевал Кубок Петрова и звание чемпиона Высшей хоккейной лиги.
За прошедший чемпионат ВХЛ Константин набрал 31 (16+15) балл в 40 матчах регулярки, а в розыгрыше плей-офф добавил в свою статистику 12 (2+10) очков в 19 встречах.
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