Финская хоккеистка рассказала о тяжёлом заболевании, полученном после удара

Финская хоккеистка Аннина Раяхухта рассказала о заболевании, которое она получила несколько лет назад. Напомним, Раяхухта — бронзовый призёр Олимпиады 2018 года.



«Хотела рассказать о своей ситуации уже давно, но каждый раз меня что-то останавливало. Однако пришло время рассказать. Четыре года назад я попала под жёсткий силовой приём и неудачно упала, проломив свой шлем. Врачи после осмотра поставили диагноз «сотрясение мозга», однако тут было что-то другое. Я с трудом ходила, плохо говорила и почти ослепла. Постепенно мне поставили диагноз «рассеянный склероз».



Я скрывала свою болезнь, боясь показаться слабой. Однако лечение и процедуры помогли мне, купировав большую часть симптомов и помогая продолжать карьеру», — цитирует хоккеистку Expressen.