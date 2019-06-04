Финская хоккеистка рассказала о тяжёлом заболевании, полученном после удара

Финская хоккеистка Аннина Раяхухта рассказала о заболевании, которое она получила несколько лет назад. Напомним, Раяхухта — бронзовый призёр Олимпиады 2018 года.
«Хотела рассказать о своей ситуации уже давно, но каждый раз меня что-то останавливало. Однако пришло время рассказать. Четыре года назад я попала под жёсткий силовой приём и неудачно упала, проломив свой шлем. Врачи после осмотра поставили диагноз «сотрясение мозга», однако тут было что-то другое. Я с трудом ходила, плохо говорила и почти ослепла. Постепенно мне поставили диагноз «рассеянный склероз».
Я скрывала свою болезнь, боясь показаться слабой. Однако лечение и процедуры помогли мне, купировав большую часть симптомов и помогая продолжать карьеру», — цитирует хоккеистку Expressen.
- 4 июня 2019
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