Хромающий Макдэвид отказался отвечать на вопросы о травме
Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продолжает залечивать тяжёлую травму, полученную в последней игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:1). Напомним, форвард получил травму левой ноги на четвёртой минуте второго периода. Защитник «Флэймз» Марк Джиордано сбил его с ног силовым приёмом во время прохода по правому флангу, после чего Макдэвид врезался в штангу.
Хоккеист пришёл на одно из благотворительных мероприятий, заметно хромая, и отказался отвечать на вопросы журналистов о своём состоянии. На его ноге была специальная накладка.
В чемпионате-2018/19 Макдэвид набрал 116 (41+75) очков и занял второе место по результативности — вслед за Никитой Кучеровым из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (47+81).
- 4 июня 2019
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