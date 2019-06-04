Хромающий Макдэвид отказался отвечать на вопросы о травме

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид продолжает залечивать тяжёлую травму, полученную в последней игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:1). Напомним, форвард получил травму левой ноги на четвёртой минуте второго периода. Защитник «Флэймз» Марк Джиордано сбил его с ног силовым приёмом во время прохода по правому флангу, после чего Макдэвид врезался в штангу.



Хоккеист пришёл на одно из благотворительных мероприятий, заметно хромая, и отказался отвечать на вопросы журналистов о своём состоянии. На его ноге была специальная накладка.



В чемпионате-2018/19 Макдэвид набрал 116 (41+75) очков и занял второе место по результативности — вслед за Никитой Кучеровым из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (47+81).