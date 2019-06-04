Экс-игрок «Амура»: если платили судьям 23 тысячи — чаще играли в большинстве
Канадский хоккеист Дэвид Линг в подкасте Splittin's Chiclets поделился воспоминаниями об игре в хабаровском «Амуре». Нападающий защищал цвета хабаровской команды на протяжении полутора сезонов с 2010 по 2011 год. За 64 игры в Континентальной хоккейной лиге Линг отметился 45 (9+36) баллами при показателе полезности «–14» и 92 минутах штрафного времени.
«Мы были командой с очень маленьким бюджетом. Наш бюджет на судей составлял только 23 тысячи на игру. Когда мы платили арбитрам 23 тысячи, они давали нам больше попыток поиграть в большинстве», — рассказал игрок.
Напомним, ранее в выпусках подкаста скандальными рассказами о России делились и другие игроки.
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