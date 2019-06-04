Марк Кроуфорд вошёл в штаб «Чикаго», Дэн Ламберт — в штаб «Нэшвилла»
Сразу два клуба Центрального дивизиона Национальной хоккейной лиги объявили об изменениях в своих тренерских штабах.
Новым ассистентом главного тренера «Нэшвилл Предаторз» стал известный специалист Дэн Ламберт. 49-летний специалист два последних сезона провёл в Западной хоккейной лиге. Ранее Ламберт трудился в тренерском штабе «Баффало Сэйбрз».
58-летний Кроуфорд с марта по май был исполняющим обязанности главного тренера «Оттавы Сенаторз». Ранее он был главным тренером «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Даллас Старз». В 1996 году он привел «Эвеланш» к Кубку Стэнли в первый год работы в Денвере, а в 1995 году, работая в «Квевеке» первый год в НХЛ, получил приз Джека Адамса.
- 4 июня 2019
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