«Ванкувер» заинтересован в приобретении Зайцева
«Ванкувер Кэнакс» и ещё несколько клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в приобретении защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева, информирует Sportsnet. Напомним, контракт 27-летнего россиянина, решившего покинуть Торонто, рассчитан до конца сезона-2023/24 с зарплатой около $ 4,5 млн в год.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
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