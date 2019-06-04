«Ванкувер» заинтересован в приобретении Зайцева

«Ванкувер Кэнакс» и ещё несколько клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в приобретении защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева, информирует Sportsnet. Напомним, контракт 27-летнего россиянина, решившего покинуть Торонто, рассчитан до конца сезона-2023/24 с зарплатой около $ 4,5 млн в год.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

6 громких обменов, которые могут случиться этим летом в НХЛ Да, Артемий может перейти в другую команду до того, как станет свободным агентом.