Маршан — о возможной потере Хары: «Бостон» может стать ещё сильнее

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал возможную потерю из-за травмы капитана команды Здено Хары. У словацкого защитника сломана челюсть, и его участие в пятом матче финала Кубка Стэнли находится под вопросом.

«Думаю, мы можем стать ещё сильнее. Такие вещи иногда сближают, потому что нужно больше полагаться друг на друга. В такой момент сезона оправданий быть не может. Я имею в виду, что мы не можем списывать неудачи на отсутствие одного или двух игроков. Мы должны собраться вместе и сделать всё возможное, потому что соперник не собирается останавливаться», — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.

По информации журналиста Луи Мерлони, словацкий хоккеист готов продолжать играть в серии. Есть сведения, что челюсть игрока будет специальным образом зафиксирована. Его зубы обмотают специальными креплениями, также будут наложены ортодонтические ленты.