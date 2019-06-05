Крейчи: «Бостон» не работает как единое целое, но разговоры стоят дешёво

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-2). Пятая игра серии состоится 7 июня, начало встречи — в 03:00 мск.

«Старание на месте, но в то же время мне не кажется, что мы работаем как единое целое. Мы слишком распыляемся. Надо поговорить об этом и продолжать говорить, хотя разговоры в это время года дешёво стоят. Надо показать себя на льду. Надо посмотреть на себя в зеркало и сделать то, о чём мы говорим», — цитирует Крейчи официальный сайт НХЛ.

Капитан «мишек» Здено Хара, несмотря на перелом челюсти, готов продолжать играть в серии. Есть сведения, что челюсть игрока будет специальным образом зафиксирована. Его зубы обмотают специальными креплениями, также будут наложены ортодонтические ленты.