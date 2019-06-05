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Московское «Динамо» и «Спартак» в «Твиттере» договорились о контрольном матче

Московское «Динамо» и «Спартак» в «Твиттере» договорились о контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

18 августа 2019 года в рамках подготовки к новому сезону московское «Динамо» проведёт контрольный матч со «Спартаком», информирует официальная группа бело-голубых в «ВКонтакте».

Встреча состоится на домашней площадке красно-белых в «Парке Легенд». Об этом клубы договорились в своих аккаунтах в «Твиттере».

С 22 по 25 августа 2019 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоится 12-й Кубок мэра. В его розыгрыше традиционно примут участие «Спартак», «Динамо» (Москва), «Витязь» и ЦСКА. Матчи ежегодного предсезонного турнира пройдут по следующему расписанию:

22 августа, четверг

15:00 (мск). «Динамо» — «Витязь» 19:00. Церемония открытия 19:15. ЦСКА — «Спартак»

24 августа, суббота

15:30. ЦСКА — «Витязь» 19:15. «Спартак» — «Динамо»

25 августа, воскресенье

15:30. «Спартак» — «Витязь» 19:15. «Динамо» – ЦСКА

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