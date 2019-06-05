Определены все соперники «Сибири» на предсезонном сборе в Финляндии

Определены все соперники, а также даты матчей «Сибири» на предсезонном сборе в Финляндии.

Как сообщается на официальном сайте команды, 6 августа подопечные Николая Заварухина сыграют с ХПК «Хямеэнлинна», а 7 августа – «Йокеритом». Соперником «Сибири» 9 августа станет «Франкфурт Лайонс», а 10 августа – «Пеликанс».

После финского сбора «Сибирь» отправится в Чехию (Карловы Вары), где проведёт шестидневный сбор (по 16 августа), за время которого сыграет два контрольных матча. Вернувшись из Чехии в Новосибирск, «Сибирь» примет участие в традиционном празднике «День болельщика ХК «Сибирь», а 21 августа вылетит в Магнитогорск на турнир Памяти Ромазана, где сыграет три матча («Металлург», «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар»).