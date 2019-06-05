Виделль — о следующем контракте: не паникую и готов ждать до сентября

Шведский форвард Линус Виделль, в прошлом сезоне выступавший за рижское «Динамо», рассказал о вариантах с продолжением карьеры.

«Я не паникую. У меня был хороший сезон, поэтому я чувствую, что без проблем найду работу. Я не хочу соглашаться на первый же вариант. Если я что-то решу, то это должно быть хорошо как для меня, так и для моей семьи. Прошлый сезон с самого начала складывался для меня успешно, мне удалось найти свою игру. У меня была уверенность в себе, и всё было хорошо, пока не начались проблемы с пахом.

Мой агент проводит хорошую работу. Когда всё станет ясно, мы обо всём объявим. В первую очередь мы нацелены на варианты в КХЛ. Сейчас мы находимся на этом пути. Если оптимальное предложение так и не поступит, то я готов ждать до сентября", — цитирует Виделля Hockey Sverige.