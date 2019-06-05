Артём Демков в очередной раз вернулся в минское «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с нападающим Артёмом Демковым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне Демков играл за «Шахтёр».
29-летний воспитанник минской «Юности» начинал профессиональную карьеру в родном клубе. В 19 лет Артём отправился в Главную юниорскую лигу Квебека.
Возвращение на родину состоялось через два года. Артёма пригласили в «Динамо». В сезоне-2009/10 Демков сыграл 16 матчей в КХЛ. Потом был очередной легионерский период – ECHL, AHL, DEL-лига. И очередное возвращение: в сезоне-2014/15 транзитом через ХК «Сочи» (11 матчей, 0+0) Артём вновь попал в «Динамо».
Демкова регулярно вызывают в национальную сборную. Он принимал участие в семи чемпионатах мира, в том числе в пяти последних.
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