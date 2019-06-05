Минское «Динамо» намерено скоро объявить тренерский штаб на сезон-2019/20

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, комментируя переход в клуб нападающего Артёма Демкова, заявил, что в ближайшее время «зубры» объявят тренерский штаб.
«Артём – быстрый и очень работоспособный нападающий, находящийся в идеальном хоккейном возрасте. Его результативная игра в белорусском чемпионате на протяжении нескольких сезонов подряд и на последнем мировом первенстве, где Демков забросил три шайбы, лишь немного уступив по этому показателю лидеру нашей команды Джеффу Плэтту, убедили нас, что Артём действительно может помочь команде в Континентальной лиге.
Отмечу, что кандидатура Демкова, как и остальных игроков, с которыми мы заключили контракты в последнее время или планируем подписать соглашения в ближайшем будущем, согласованы с новым главным тренером и его помощниками, имена которых мы скоро также объявим», — цитирует Баскова официальный сайт белорусского клуба.
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