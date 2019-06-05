«Спартак» утвердил план подготовки к новому сезону

Руководство ХК «Спартак» утвердило план предсезонной подготовки, сообщается на официальном сайте московского клуба.

10 и 11 июля хоккеисты пройдут в Москве углублённый медицинский осмотр. После визита к врачам команда вылетит в чешский город Либерец, где состоится первый учебно-тренировочный сбор (14-28 июля).

Из Чехии красно-белые вернутся в Москву, чтобы затем вновь отправиться в Чехию на предсезонный турнир Mountfield Cup 2019 (4-7 августа). В городе Градец-Кралове «Спартаку» предстоит провести три матча. В турнире сыграют «Динамо» (Пардубице), «Маунтфилд» (Градец-Кралове), ещё один соперник в настоящее время уточняется.

После возвращения в Москву красно-белые продолжат тренировки на арене в Парке Легенд и проведут 18 августа контрольный матч с московским «Динамо». Затем в расписании команды значится участие в традиционном Кубке мэра Москвы, где сыграют «Динамо», ЦСКА и «Витязь» (22-25 августа). Заключительный контрольный матч межсезонья команда Олега Знарка проведёт 28 августа с «Адмиралом».

Московское «Динамо» и «Спартак» в «Твиттере» договорились о контрольном матче