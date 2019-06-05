Дацюк — о возвращении в «Автомобилист»: любимый Екатеринбург!

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал заключение контракта с родным клубом.
«Любимый Екатеринбург!», — написал Дацюк в «Инстаграме», сопроводив пост фотографией в форме екатеринбургского клуба.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Павла Дацюка.
40-летний Дацюк начал карьеру в Екатеринбурге в 1994 году. За «Автомобилист», «Спартак» и «Динамо-Энергию» Павел отыграл шесть сезонов, после чего перешёл в «Ак Барс». С 2016 года Павел играл за СКА. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3». 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА.
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