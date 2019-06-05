Гросс: Дацюк – профессионал, он разберётся с такими вопросами, как риск травм

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал заключение контракта с Павлом Дацюком.
«Дацюк – профессионал, он разберётся с такими вопросами, как риск травм. Мы на него рассчитываем как на хорошего игрока. Мы взяли его именно для хоккейных вещей. Привлечение болельщиков – вещь хорошая, но на кону результат. Берём его как центрального нападающего, как человека, который умеет играть в хоккей. Согласен, что он взрослый, но тем не менее он мастеровитый, хороший игрок. Подписали контракт на один год, а что дальше он решит, не могу сказать», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
40-летний Дацюк начал карьеру в Екатеринбурге в 1994 году. За «Автомобилист», «Спартак» и «Динамо-Энергию» Павел отыграл шесть сезонов, после чего перешёл в «Ак Барс». С 2016 года Дацюк играл за СКА.
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