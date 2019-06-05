«Салават» обменял Сергиенко и права на Бойкова в московское «Динамо»
ХК «Салават Юлаев» и ХК «Динамо» (Москва) совершили обмен, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
«Салават» получил денежную компенсацию, а «Динамо» — защитника Юрия Сергиенко и права на Сергея Бойкова, выступающего последние годы в системе «Колорадо Эвеланш».
Сергиенко пришёл в уфимскую команду из нижегородского «Торпедо» в ходе регулярного чемпионата-2018/19. За «юлаевцев» он провёл 17 игр и набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-3».
В этом сезоне Бойков принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата АХЛ и отметился 11 (1+10) очками при показателе полезности "-5" и 74 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Бойков не набрал очков. Сергей провёл в Северной Америке последние шесть сезонов.
Защитник системы «Колорадо» Сергей Бойков может перейти в «Салават Юлаев»
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