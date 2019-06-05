Стал известен главный тренер молодёжной команды «Авангарда»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с тренером Олегом Угольниковым – в новом сезоне он возглавит молодёжную команду «Омские Ястребы», сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы стремимся к тому, чтобы в «Авангарде» было как можно больше собственных воспитанников. Но не менее важно давать возможности для роста тренерам из своей системы. Поэтому приглашение Олега Угольникова на пост главного тренера молодёжной команды – логичный шаг.

Он много лет работал в нашей школе, выводил свою команду в финал Первенства России, весной его воспитанники Егор Чинахов и Арсений Грицюк стали серебряными призёрами ЮЧМ. Так что это тренер, способный дать результат, и мы уверены, что он готов к работе на новом уровне», — прокомментировал назначение президент «Авангарда» Максим Сушинский.