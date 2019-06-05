«Барыс» подписал новый контракт с защитником Блэкером

«Барыс» в официальном «твиттере» объявил о подписании нового контракта с защитником Джесси Блэкером. Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Блэкер сыграл за «Барыс» 54 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 19 (3+16) очков при полезности «+4» и среднем игровом времени 19.31. В 10 матчах плей-офф добавил еще 5 (1+4) очков.

Хоккеист в сезоне-2017/18 выступал за китайский клуб «Куньлунь Ред Стар». В регулярном чемпионате Блэкер принял участие в 49 встречах, сумев записать в свой актив 9 (1+8) баллов при показателе полезности "-14" и 26 минутах штрафного времени. В среднем североамериканский игрок проводил на площадке около 21 минуты за встречу.