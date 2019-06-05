Тарасенко: отношение О'Райлли к работе заряжает всех позитивными эмоциями

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оценил игру одноклубника — форварда Райана О’Райлли. «Музыканты» встречаются в финале Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» — счёт в серии 2-2.
«Как он тренируется, как относится к работе — всё это даёт положительные эмоции всем в раздевалке. И проведённая им работа даёт результат на площадке», — цитирует Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В четвёртой игре финала Тарасенко провёл на льду 15 минут 14 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой при показателе полезности «-1». Для Владимира эта шайба стала 11-й в нынешнем плей-офф. Он вышел на пятое место по голам за один плей-офф среди россиян, повторив результат Александра Овечкина (2009) и Никиты Кучерова (2016).
- 5 июня 2019
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