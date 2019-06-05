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Чибисов: с английским у меня никак. Но если начнут материться — пойму

Чибисов: с английским у меня никак. Но если начнут материться — пойму
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Виннипег Джетс» Андрей Чибисов рассказал, что планирует взяться за изучение английского языка.

«С английским у меня никак. Ничего страшного, думаю, если начнут материться — я пойму. Естественно, я буду стараться учить его, когда приеду туда. Разговорная практика — лучше, чем сидеть и учить по учебнику. Я никогда не был в Северной Америке — съезжу, посмотрю. Хотя никаких ожиданий у меня нет. В первую очередь я еду играть в хоккей. Главное — чтобы в клубе меня приняли», — приводит слова Чибисова «Спорт Бизнес Online».

В прошедшем сезоне Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов при показателе полезности "+1" и 14 минутах штрафного времени.

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