Здено Хара пропустил тренировку перед пятым матчем финала Кубка Стэнли—2019

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара пропустил тренировочное занятие команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон.



Ветеран «медведей» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:4) получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участия 42-летний хоккеист уже не принимал.



Защитник Мэтт Грызлик вышел на лёд в бесконтактном джерси. Он получил травму во второй игре финальной серии после удара в голову от форварда «музыкантов» Оскара Сундквиста.

Пятый матч финала состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 2-2.