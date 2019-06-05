«Ванкувер» хочет вернуть защитника Никиту Трямкина
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг отметил, что клуб заинтересован в возвращении защитника Никиты Трямкина. Хоккеист «Автомобилиста» выступал за канадскую команду в период с 2015 по 2017 год.
«Я встречался с агентом Трямкина на прошлой неделе. Мы хотим, чтобы он вернулся в состав команды. Посмотрите, какой габаритной является защитная линия «Сент-Луиса». Никита может стать важной частью «Ванкувера». Мы продолжим переговоры с его агентом», — цитирует Беннинга в «Твиттере» Sportsnet Vancouver.
Российский хоккеист провёл 79 матчей в Национальной хоккейной лиге. На его счету три заброшенные шайбы и восемь результативных передач при показателе полезности «-10» и 74 минутах штрафного времени.
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