Хабиб — Фетисову: дайте поддержки. Нам бы лёд в Дагестане. Заиграем
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова, сообщившего о продвижении идеи развития хоккея на Северном Кавказе.
Легендарный хоккеист предложил ребятам с Кавказа не бороться с утра и до вечера, а заняться командными видами спорта, включая хоккей. По его словам, хоккей поможет развить коллективное мышление.
«Уважаемый Вячеслав Александрович, нам бы льда в Дагестан, негде играть. Дайте нам чуть поддержки. Ох как заиграем», — написал Нурмагомедов в сторис своего «Инстаграма».
Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Фетисов — Кавказу: хватит вам бороться с утра до вечера. Пора играть в хоккей
- 5 июня 2019
-
21:11
-
20:50
-
20:29
-
20:13
-
19:49
-
19:32
-
19:22
-
18:56
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:51
-
16:21
-
15:57
-
15:23
-
15:07
-
14:45
-
14:20
-
14:11
-
14:05
-
13:43
-
13:21
-
13:18
-
13:11
-
13:04
-
13:00
-
12:22
-
12:17
-
12:01
-
11:50
-
11:17
-
11:14
-
10:48
Партнерский контент