Хабиб — Фетисову: дайте поддержки. Нам бы лёд в Дагестане. Заиграем

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова, сообщившего о продвижении идеи развития хоккея на Северном Кавказе.

Легендарный хоккеист предложил ребятам с Кавказа не бороться с утра и до вечера, а заняться командными видами спорта, включая хоккей. По его словам, хоккей поможет развить коллективное мышление.



«Уважаемый Вячеслав Александрович, нам бы льда в Дагестан, негде играть. Дайте нам чуть поддержки. Ох как заиграем», — написал Нурмагомедов в сторис своего «Инстаграма».

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.