Кагарлицкий: хочу заслужить уважение партнёров и принести пользу СКА

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий поделился эмоциями после подписания трёхлетнего контракта со СКА.
«Команда ставит перед собой высокие цели, поэтому хочу своей работой заслужить уважение партнёров и болельщиков, принести максимальную пользу.
Мне комфортно, что контракт подписан на три года. Это даёт определённую стабильность: чётко понимаю, где буду через год. Все мысли будут сосредоточены только на игре. Но расслабляться тоже нельзя, в хоккее всякое бывает: могут расторгнуть контракт или обменять. Постараюсь задержаться в клубе как можно дольше. Даже больше, чем на три года.
Атмосфера во дворце потрясающая, болельщики всегда очень классно поддерживают.Очень много знакомых ребят: с кем-то раньше играли, пересекались в других командах. Поэтому, надеюсь, проблем с адаптацией не будет.
Очень любим и хорошо знаем Санкт-Петербург. Часто приезжаем сюда всей семьёй. Даже были планы переехать на постоянное место жительства после завершения карьеры. Будет очень интересно не только пожить, но и поиграть в этом городе», — приводит слова форварда пресс-служба питерского клуба.
- 5 июня 2019
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