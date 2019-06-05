Максим Сушинский может покинуть пост президента «Авангарда»

Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.



«Высшим руководством «Авангарда» рассматривается вариант, при котором президент клуба Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей, чьи соглашения с клубом истекли, не продолжат работу в клубе. По этой причине селекция «Авангарда» в настоящий момент встала», — сообщил РИА «Новости» источник, близкий к ситуации.

«Мой контракт и контракт Евгения Хацея были автоматически продлены на сезон-2019/20 в результате выполнения условий по результату в прошедшем сезоне. Новые соглашения уже подписаны», — сказал Сушинский.

В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА.

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