Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Максим Сушинский может покинуть пост президента «Авангарда»

Максим Сушинский может покинуть пост президента «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

«Высшим руководством «Авангарда» рассматривается вариант, при котором президент клуба Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей, чьи соглашения с клубом истекли, не продолжат работу в клубе. По этой причине селекция «Авангарда» в настоящий момент встала», — сообщил РИА «Новости» источник, близкий к ситуации.

«Мой контракт и контракт Евгения Хацея были автоматически продлены на сезон-2019/20 в результате выполнения условий по результату в прошедшем сезоне. Новые соглашения уже подписаны», — сказал Сушинский.

В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА.

Сушинский: перевести «Авангард» на Запад — логично, но спортивного смысла нет
Что говорят о допинг-скандале в «Авангарде». Накажут всех или никого?
РУСАДА ждёт ответа от «Авангарда» насчёт поведения Хартли и Батушенко в отношении допинг-офицеров. Из-за этого весь сыр-бор.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент