Карло: Овечкина ни в коем случае нельзя забывать, если он находится на льду

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло назвал любимого российского хоккеиста и рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.



«Не знаю ни одного русского слова. Я пару раз спрашивал знакомых русских ребят о разных словах, но уже всё забыл.



Любимый российский игрок? Ох, это очень непросто. Я бы назвал парня, который в прошлом году выиграл Кубок Стэнли. Это капитан своей команды и очень особенный игрок. Против Овечкина интересно и сложно играть. Это один из хоккеистов, про которого ни в коем случае нельзя забывать, если он находится на льду.



Россия — очень большая страна. Страна, в которой выросло много классных хоккеистов», — приводит слова Карло официальный сайт НХЛ.

В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.