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Фаббри: российские игроки забивают голы, они все забивают много голов

Фаббри: российские игроки забивают голы, они все забивают много голов
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роби Фаббри назвал Павла Дацюка своим любимым российским хоккеистом. 40-летний форвард подписал контракт с «Автомобилистом», рассчитанный на один год. Дацюк начинал карьеру в Екатеринбурге в 1994 году.

«Не знаю ни одного русского слова. Павел Дацюк — любимый российский игрок. Барбашёва и Тарасенко называть не хочу, потому что это слишком очевидный выбор. А за Дацюком мне всегда нравилось наблюдать.

Ассоциация со словом «Россия»? Забивают голы. Они все забивают много голов», — приводит слова Фаббри пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.

Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте»
Павел давно этого хотел.
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