Дебраск: нравится то, как Овечкин празднует голы

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.



«Не знаю ни одного слова на русском языке. То есть знаю, наверное, одно. Но не уверен в том, что можно его произносить. Я просто не знаю, что оно означает.



Александр Овечкин — любимый российский игрок. В то время, когда я рос, он был настоящей доминантой. В этом году он снова забил 50 голов, а в прошлом выиграл Кубок Стэнли. Он мне нравится за страсть и то, как он празднует голы. Кузнецов тоже хорош, но я выбираю Овечкина.



Я канадец, поэтому первое, что приходит в голову, — это молодёжный чемпионат мира. Между нашими странами там всегда происходило жаркое соперничество», — приводит слова Дебраска официальный сайт НХЛ.

Свечников: я не супергерой, чтобы лезть на Овечкина. Он первым скинул краги