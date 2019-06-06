Отец Барбашёвых: в ЦСКА Сергея убили как игрока

Дмитрий Барбашев, отец форварда Сергея Барбашева, поделился мнением о карьере сына в России. Вторым сыном Дмитрия является нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв.

«У нас был выбор: отправить Сергея в юниорские лиги Северной Америки или остаться в ЦСКА. Он был подающим большие надежды нападающим – думающий, читающий игру. Играл вместе с Кучеровым, Гусевым. На протяжении нескольких лет признавался лучшим игроком чемпионата Москвы. Попадал и в юниорские сборные, и за молодёжку играл на чемпионатах мира.



А очутился в ЦСКА – перестали выпускать на лёд. Единственный проблеск надежды возник, когда тренером стал Шуплер. Иностранный специалист Сергею играть давал. Немчинов с Буцаевым – нет. Пришёл Буцаев, поставил задачу: играешь в четвёртом звене, забрасываешь шайбу в зону – и иди меняйся. Но Сергей совершенно не этого плана хоккеист! В ЦСКА его конкретно убили как игрока. А стоило попробовать сделать что-нибудь другое, пойти на любое обострение – сажали до конца игры. Уехать в канадские юниорские лиги так и не позволили, а играть либо не давали вообще, либо ставили в чекинг-звено.



После этого я понял, что Ивана в России не оставлю ни за что. Даже сейчас, вспоминая эти моменты, понимаю: когда он попал в «Монктон», это доставило мне даже больше приятного волнения и радости, чем когда он заиграл в «Сент-Луисе». Конечно, теперь, когда он стал выходить в основе «Блюз» постоянно, а сейчас вообще играет в финале – это настоящий праздник и намного важнее, чем всё, что происходило на юниорском уровне. Но на тот момент было просто счастье: появилась надежда, что хоть у Ивана будет всё нормально. Так и получилось.



К сожалению, в России совершенно другой подход, и мне, как отцу трёх сыновей-хоккеистов, это хорошо видно. Поэтому и младшего Максима на следующий год в любом случае постараюсь сюда отправить. В России какого-то будущего для него просто не вижу», – цитирует Барбашёва-старшего официальный сайт НХЛ.