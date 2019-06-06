Быков: в настоящий момент я функционер, но тему с тренерской работой не закрываю

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры.
«В академии «Ак Барса» мы проект закончили. Довольно успешно. Дальше дело клуба его продолжать. Сейчас у нас с Захаркиным новый проект в Новомосковске, где тоже мы достаточно успешно работаем благодаря поддержке губернатора Дюмина. Кроме того, у меня очень много встреч с молодёжью, детьми, родителями. Пропагандирую большой спорт. Совсем недавно был на чемпионате мира в Словакии, так как вхожу в дисциплинарную комиссию ИИХФ.
В настоящий момент я функционер и живу сегодняшним днём. Не задумываюсь о далеком будущем. Но я тему с тренерской работой не закрываю. Хотя бы потому что это очень интересно. Данная профессия обогащает. У нас всегда найдутся, конечно, люди, всё переведут в денежный эквивалент. Но тут я имею в виду обогащение в человеческом плане, в плане отношений. Для меня это первостепенно", — цитирует Быкова «Петербургский дневник».
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