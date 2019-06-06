Эрик Карлссон перенёс операцию на паху
Защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону сделали операцию в области паха, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Ожидается, что 29-летний швед будет готов к началу следующего сезона. Из-за травмы паха Эрик пропустил шестой матч финала Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (1:5, 2-4). 1 июля 2019 года Карлссон может стать неограниченной свободным агентом
В сезоне-2018/19 шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 24,5 минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх. Из-за травмы Эрик также пропустил 29 матчей в регулярке.
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