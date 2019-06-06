«Барыс» утвердил план подготовки к новому сезону

«Барыс» утвердил план мероприятий предсезонной подготовки, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда выходит из отпуска 13 июля. 15 июля в столице Казахстана начнутся учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 6 августа.

С 7 по 11 августа состоится традиционный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан» с участием следующих команд: «Барыс», «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

С 14 по 24 августа пройдут учебно-тренировочные сборы в Швейцарии, где состоятся товарищеские игры с клубами швейцарской национальной лиги — «Амбри-Пиотта», «Цуг», «Давос» и «Лугано».

Регулярный чемпионат 12-го сезона КХЛ стартует 1 сентября 2019 года. Плей-офф пройдёт с 1 марта по 30 апреля 2020 года