Бывший форвард «Сент-Луиса» и «Филадельфии» Йори Лехтеря стал игроком СКА

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря, информирует официальный сайт «армейского» клуба. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2019/20.
Лехтеря профессиональную карьеру начал в «Йокерите», в 20 лет перешёл в «Таппару». В России выступал за «Локомотив» и «Сибирь». В общей сложности за 209 матчей в КХЛ набрал 164 (55+109) очка при показателе полезности "+61".
В 2014 году стал игроком «Сент-Луис Блюз», а с сезона-2017/18 выступал за «Филадельфию Флайерз». В 346 матчах в НХЛ записал на свой счёт 128 (38+90) очков. В минувшем сезоне в НХЛ Лехтеря набрал 3 (1+2) очка в 27 матчах регулярного чемпионата.
В составе сборной Финляндии стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебряные медали чемпионата мира 2014 года. Йори дважды принимал участие в Матче звёзд КХЛ.
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