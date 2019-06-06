Хайнен: мне нравится смотреть за Овечкиным. За тем, как он бросает по воротам
Нападающий «Бостон Брюинз» Дэнтон Хайнен назвал любимого российского хоккеиста и рассказал, с чем у него ассоциируется Россия. В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.
«К сожалению, не знаю ни одного слова на русском языке. Мне нравится смотреть за Овечкиным. За тем, как он бросает по воротам. С чем у меня ассоциируется „Россия“? Хоккей», — цитирует Хайнена официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне 24-летний канадец забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи в 77 матчах регулярного чемпионата. В 21 игре плей-офф Хайнен отметился 8 (2+6) очками при показателе полезности "+7".
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