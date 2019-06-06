Захаркин: Умарк и Хартикайнен — лучшие в российской лиге по игре в плей-офф

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился мнением о выступлении уфимской команды в минувшем сезоне.

«Надо сказать, состав у «Салавата» — и по качеству игроков, и по длине скамейки — был достаточен для того, чтобы команда успешно сыграла в чемпионате и в плей-офф. Откровенно слабых позиций там нет. Другое дело, в успехе в плей-офф я вижу два фактора: это мощная игра вратаря и, конечно, лидерские качества ведущих хоккеистов и иностранцев, которые сумели проявить свой потенциал в решающих матчах. Цулыгин поработал отлично и, думаю, что заслужил продление контракта. Его команда достойно сыграла в плей-офф, а это главное мерило работы тренера.

Прогнозировать, что будет в следующем сезоне, сложно. Я знаю, что они потеряли центрального нападающего в первом звене, поэтому могут возникнуть проблемы у Умарка и Хартикайнена. Потому что и Умарк, и Хартикайнен хотят играть с шайбой. Сейчас туда придёт новый центральный, и если он будет правильно использовать сильные качества обоих этих игроков, то, безусловно, это будет очень сильный плюс команде. Я считаю, что эти иностранцы лучшие в российской лиге именно в матчах плей-офф. Они опытные, доказали это тем, что уже второй раз завоёвывают право играть в финале Восточной конференции", — цитирует Захаркина «Реальное время».