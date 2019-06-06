Василевский — о борьбе за «Везину»: второй раз проиграть будет обидно

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский подвёл итоги сезона и заявил, что рассчитывает выиграть «Везину Трофи».

«Сезон был насыщенным и долгим, поэтому сейчас главная задача – хорошо отдохнуть и готовиться к следующему сезону. Важно ли выиграть „Везину“? Конечно, получить эту награду престижно. Я уже второй раз поеду туда, так что второй раз проиграть будет обидно, поэтому, надеюсь, всё сложится.

У меня очень долго не было социальных сетей. В прошлом году я завёл аккаунт в «Инстаграме», в большей степени из-за того, что мне начали садиться на уши и в команде, и вне команды. Я поддался на уговоры и создал аккаунт для болельщиков, чтобы немного рассказать о себе, показать свою жизнь. Выкладываю там исключительно себя с друзьями, а не семью. Хотя одна фотография с супругой была, с церемонии награждения НХЛ, но это в качестве исключения», — цитирует Василевского официальный сайт «Салавата Юлаева».