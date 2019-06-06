Беглов — о ЧМ-2023 в России: общая стоимость проведения — около 1,2 млрд рублей
Общие затраты на проведение чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году составят 1,2 млрд рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Предварительная общая стоимость организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года — около 1,2 млрд рублей. Мы договорились с федерацией, что финансирование будет по принципу 50% на 50% из городского и федерального бюджетов. Доходы пойдут в бюджет города.
Мы сейчас ведём переговоры по строительству новой ледовой арены, здесь, на форуме, есть экспозиция, посвящённая этому проекту. Будем договариваться, насколько это выгодно городу», — цитирует Беглова ТАСС.
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