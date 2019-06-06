«Северсталь» откликнулась на скандал с цветом кожи актёров сериала «Чернобыль»

Хоккейный клуб «Северсталь» откликнулся на скандал, связанный с сериалом «Чернобыль», снятым компанией HBO. Напомним, после выхода сериала журналист и сценарист Карла Мария Свит выразила недовольство подбором актёров, среди которых не оказалось темнокожих. Позиция журналиста была серьёзно раскритикована публикой, девушке пришлось даже закрыть свои социальные сети.



«Карла была права. Специально для Карлы Свит, HBO и всех поклонников сериала «Чернобыль». Знакомьтесь — простой череповчанин, работник ПАО «Северсталь», хороший друг и болельщик хоккейного клуба «Северсталь» — Игорь Хиряк, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — написал клуб в «Твиттере».

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