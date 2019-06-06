Стефанович: хочу доказать, что не зря когда-то считался перспективным

Нападающий Михаил Стефанович поделился впечатлениями от перехода в минское «Динамо».

«Впервые сыграл за «Динамо» в сезоне-2010/11. Команду возглавлял Марек Сикора. Приехал в «Динамо» из Северной Америки – не удалось закрепиться в АХЛ. Хотелось играть, и с агентом решили, что КХЛ – хороший шанс. Но тогда молодым в «Динамо» несильно доверяли… В заявку попадал, но играл мало. Но с тех пор прошло много времени. Сейчас другая история. Рад, что у меня появился шанс вновь проявить себя. Надеюсь, получится. Всё зависит от меня. Очень хочу закрепиться в «Динамо»! В течение предсезонки будет достаточно матчей, чтобы убедить тренеров в своей пользе.



Не хочу говорить, что в чемпионате Беларуси нельзя прогрессировать. Но всё же КХЛ – это другой уровень. Надо идти дальше. Если дают шанс, то нужно за него цепляться. Хочу доказать, что не зря когда-то считался перспективным. Возможно, заняло чуть больше времени вернуться в КХЛ, чем хотелось бы, но лучше чуть позже, чем никогда», — цитирует игрока официальный сайт клуба.