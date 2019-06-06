Кучеров: Россия не оправдала надежд на ЧМ-2019, все ждали золото

Нападающий сборной России и клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подвёл итоги чемпионата мира, где россияне взяли бронзу.



«Понятно, что все ждали золото. Но это спорт, и здесь всякое бывает. Медаль тоже нужно было заслужить. После полуфинала было тяжело найти эмоции на матч за третье место. В принципе медаль есть медаль, и она всегда приятна. Но я повторюсь ещё раз, мы ехали туда за золотом и не оправдали надежд. Постараемся выиграть в будущем.



Приятно было находиться в коллективе, много ребят было, с которыми я ранее не был так хорошо знаком. Илюха Ковальчук, Саня Овечкин, Женя Малкин были молодцами. Ребята собрали нас в один кулак. Сложился отличный коллектив, который проводил каждый день на позитиве. Это был один из лучших коллективов, в котором я когда-либо был. Очень комфортно было в этой сборной.



Поражение от финнов? Тяжело сейчас кого-то винить и что-то обсуждать. Мы играли командой и проиграли все вместе. Не хватило гола, что и стало самым важным. Надо было забить и не пропустить – это была самая важная задача. Мы с ней не справились. Финны сыграли хорошо, как с нами, так и в целом на турнире. Канадцев после нас обыграли. Нужно отдать им должное. Очень дисциплинированно сыграли и хорошо отработали в защите», — рассказал Кучеров в интервью «Чемпионату».

«Если хоккей финнов даёт результат, почему нет?». Кучеров – о сборной Лучший форвард ЧМ-2019 Никита Кучеров рассказал о причинах поражения в полуфинале, связке с Никитой Гусевым и роли в национальной команде.