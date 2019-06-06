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«Трактор» выменял у «Локомотива» Егора Фатеева

«Трактор» выменял у «Локомотива» Егора Фатеева
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников». В Челябинск отправился 21-летний нападающий Егор Фатеев, в обратном направлении последовал 16-летний форвард юниорской сборной России Еремей Шумилин.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Фатеев провёл за основную команду «Локомотива» семь матчей, отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-4". Большую часть сезона нападающий провёл в ВХЛ, набрав за «Ладу» 17 (6+11) очков в 44 встречах.

Также в «Локомотив» из клуба Молодёжной хоккейной лиги «Капитан» возвращается ярославский нападающий Денис Морозов.

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