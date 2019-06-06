«Трактор» выменял у «Локомотива» Егора Фатеева
Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» совершили обмен, информирует официальный «твиттер» «железнодорожников». В Челябинск отправился 21-летний нападающий Егор Фатеев, в обратном направлении последовал 16-летний форвард юниорской сборной России Еремей Шумилин.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Фатеев провёл за основную команду «Локомотива» семь матчей, отдав одну результативную передачу при показателе полезности "-4". Большую часть сезона нападающий провёл в ВХЛ, набрав за «Ладу» 17 (6+11) очков в 44 встречах.
Также в «Локомотив» из клуба Молодёжной хоккейной лиги «Капитан» возвращается ярославский нападающий Денис Морозов.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
СКА понёс серьёзные потери. Селекция клубов КХЛ на Западе
Питер лишился многих лидеров, ЦСКА продлил капитана, а у «Локомотива» мощные легионеры.
«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке
«Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.
- 6 июня 2019
-
15:22
-
15:06
-
15:00
-
14:43
-
14:26
-
13:42
-
13:38
-
13:15
-
13:01
-
12:37
-
12:10
-
12:05
-
11:49
-
11:25
-
11:02
-
10:37
-
10:35
-
10:13
-
09:47
-
09:15
-
09:05
-
08:41
-
08:31
-
08:25
-
08:16
-
08:02
- 5 июня 2019
-
23:55
-
23:33
-
22:56
-
22:18
-
22:05
-
21:44
-
21:11
-
20:50
-
20:29
Партнерский контент