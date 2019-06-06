Смолин и Тихомиров подписали новые контракты с «Торпедо»
Нападающий Михаил Смолин и голкипер Андрей Тихомиров продолжат защищать цвета хоккейного клуба «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородской команды. Воспитанники «Торпедо» и обладатели Кубка Харламова поставили подписи под новыми двухлетними соглашениями.
В сезоне-2018/19 25-летний Смолин принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, отметившись 3 (2+1) баллами при показателе полезности "-5" и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около семи с половиной минут за игру. В плей-офф форвард отыграл лишь несколько минут.
23-летний Тихомиров в прошедшем сезон отыграл 16 встреч, оформив один шат-аут при коэффициенте надёжности 90,6 и коэффициенте надёжности 3,12.
Новым гендиректором «Торпедо» стал сын Валерия Харламова
- 6 июня 2019
-
15:22
-
15:06
-
15:00
-
14:43
-
14:26
-
13:42
-
13:38
-
13:15
-
13:01
-
12:37
-
12:10
-
12:05
-
11:49
-
11:25
-
11:02
-
10:37
-
10:35
-
10:13
-
09:47
-
09:15
-
09:05
-
08:41
-
08:31
-
08:25
-
08:16
-
08:02
- 5 июня 2019
-
23:55
-
23:33
-
22:56
-
22:18
-
22:05
-
21:44
-
21:11
-
20:50
-
20:29
Партнерский контент