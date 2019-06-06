Смолин и Тихомиров подписали новые контракты с «Торпедо»

Нападающий Михаил Смолин и голкипер Андрей Тихомиров продолжат защищать цвета хоккейного клуба «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородской команды. Воспитанники «Торпедо» и обладатели Кубка Харламова поставили подписи под новыми двухлетними соглашениями.



В сезоне-2018/19 25-летний Смолин принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, отметившись 3 (2+1) баллами при показателе полезности "-5" и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около семи с половиной минут за игру. В плей-офф форвард отыграл лишь несколько минут.



23-летний Тихомиров в прошедшем сезон отыграл 16 встреч, оформив один шат-аут при коэффициенте надёжности 90,6 и коэффициенте надёжности 3,12.

Новым гендиректором «Торпедо» стал сын Валерия Харламова