Нападающий Александр Когалев подписал новый контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт команды. Форвард подписал двустороннее соглашение сроком на два сезона.
В сезоне-2018/19 Когалев в 44 встречах набрал 9 (4+5) очков, заработав 10 минут штрафа при показателе полезности "+1".
«Рад снова быть частью «Динамо»! Передохнул, восстановил силы – и готовиться. До предсезонки ещё есть время, но надо работать, чтобы подойти к началу тренинг-кэмпа в хорошей форме. В прошлом сезоне тренеры в «Динамо» давали играть, приобрёл немало опыта. Будем стараться побеждать в каждом матче, а сам постараюсь принести команде максимум пользы. Из игр прошлого сезона выделил бы матч в Балашихе, когда забросил дважды «Авангарду». Плюс, конечно, сухая победа в Ярославле и домашняя виктория над «Ак Барсом». А так, больше запомнился гол «Неману» в овертайме четвёртого матча финальной серии чемпионата Беларуси», — цитирует официальный сайт «Динамо».
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